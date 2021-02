Strijd tegen criminaliteit op het platteland: drie Mexicanen op het erf? Bel de politie!

Sebastiaan Visser kent de verhalen. Er zijn er tientallen. De projectleider Veilig Buitengebied regio IJsselland zag de voorbeelden zelf ook voorbijkomen. Van een groot crystal-methlab in Achter-Drempt tot een drugsproductiebedrijf in een hal in de buurt van Doetinchem. Als die in productie zijn, is het eigenlijk al te laat. ,,We willen nu juist proberen te voorkomen dat de criminelen de weg naar onze stallen vinden.”