Afschuw over pogingen Vierdaagsemedaille te verkopen

Al bijna 500.000 euro voor goede doelen zonder dat er één stap is gezet

11:18 NIJMEGEN – Voordat er ook maar één stap is gezet, hebben de goededoelenlopers van de Vierdaagse al 462.956 euro opgehaald. Officieel staan dit jaar 635 wandelaars geregistreerd die via het loopevenement ook aan anderen denken door geld in te zamelen.