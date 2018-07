Deelnemer Vierdaagse mag er niet té sexy bijlopen

1. Gebruik geen wandelstok!

Een fijne armkruk om af en toe op te leunen tijdens het wandelen? Stokken in de hand omdat die zo fijn zijn tijdens het Nordic walken? Vergeet het maar! In het Vierdaagse-reglement staat dat ,,niet is toegestaan om gebruik te maken van een of meer voorwerpen die lichaamsfuncties nodig om te wandelen aan- of vervullen.’’ De controleurs zijn onverbiddelijk. Dinsdag nog kreeg een deelnemer een waarschuwing vanwege het meedragen van een paraplu die ‘mogelijk als wandelstok’ gebruikt kon worden.

2. Wandel niet met de auto!

De Vierdaagse is een wandelevenement. Dus mag – behalve de rolstoelers – geen enkele deelnemer zich in een voertuig bewegen. Logisch, zou je zeggen. Toch werd in 2015 nog een ‘loper’ betrapt die voor een deel van de route de taxi had gepakt.

3. Voetjes op de vloer!

De snelste deelnemers aan de Vierdaagse wandelen sneller dan veel Zevenheuvelenloop-renners hardlopen: meer dan tien kilometer per uur. Dat mag, als ze in ieder geval maar ,,voortdurend contact met de grond maken.’’ Hardlopen – of zoals de organisatie zegt ,,zich in looppas voortbewegen’’ – is ten strengste verboden.

4. Niet sexy: bedek het bovenlichaam!

Lopen in koeienpak, Friese vlag of met een bos worstelen op je hoofd is geen probleem, maar haal het niet in je hoofd de Vierdaagse té sexy te lopen. ,,De kleding’’, zegt het reglement, ,,dient in overeenstemming te zijn met de goede zeden.’’ Lopen in blote bast? Uit den boze! ,,Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.’’

In het verleden leidde deze regel nogal eens tot waarschuwingen en diskwalificaties. In 1966 vinden de controleurs een kort wit broekje van een Israëlische deelneemster ‘te aanstootgevend’. Zes jaar later moet een dame die wegens de hitte in bikini loopt snel een bloes aantrekken. Anders volgt diskwalificatie.

5. Geen radio’s!

Vieze liedjes lopen lekker. Jarenlang waren platvloerse teksten die gezonden werden door Vierdaagse-deelnemers de organisatie een doorn in het oog. Inmiddels meldt het reglement niets meer over ‘foute muziek.’ Wel over muziekspelers. Wandelaars mogen geen ,,luidspelende radio’s of andere geluidsdragers’’ met zich meezeulen. Werk aan de winkel voor de controleurs. Al op dag één hoorden wij veel swingende muziek uit telefoons van de meelopers komen.

6. Geen politieke statements