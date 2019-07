Dionne Stax kijkt uit naar de ‘ballen van Bets’

Tinderen als nep-militair tijdens de Vierdaagse­fees­ten

18:09 NIJMEGEN - Wat is toch die magische aantrekkingskracht van militairen tijdens de Vierdaagseweek? Het is een hardnekkige Vierdaagsemythe: sommige vrouwen vallen in katzwijm voor soldaten in uniform. Jaar in, jaar uit.