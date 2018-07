Drukte valt mee op tweede avond Vierdaagsefeesten

Pers niet welkom bij optreden van ontspannen Sieneke

19:11 NIJMEGEN - Bij het optreden van de Nijmeegse volkszangeres Sieneke op Plein '44 was gistermiddag geen pers welkom. De organisatie van het Nimweegs Artiesten Festival liet weten dat in het belang van Sieneke te doen: ,,Zij is gebaat bij rust, ze heeft de afgelopen week al genoeg over zich heen gehad. Alle persaanvragen hebben we afgewezen. Dit is een feestje voor haar fans, niet voor de pers."