Feestgangers Vierdaagse kunnen ook medaille verdienen

Feestneuzen die kunnen bewijzen dat ze op tien verschillende partylocaties in de stad zijn geweest, kunnen zo’n medaille ophalen op het Valkhof Festival, bij Matrixx at the Park of in de VVV-kraam aan het Keizer Karelplein. ,,Veel feestvierder lopen ook al snel 7,5 kilometer op een avond. Dat willen we op ludieke wijze belonen”, legt Marlijn Hoefnagel van de Vierdaagsefeesten uit.

Niet 'super streng’

De controle of iemand inderdaad op tien locaties is geweest, is niet ‘super streng’, volgens Hoefnagel. Zo is er geen stempelkaart maar is het al voldoende als iemand tien foto's laat zien als bewijs. Hoefnagel: ,,Of een route laat zien in Google Maps. We vinden het fijn dat veel mensen overal gaan ruiken en proeven om te zien wat er allemaal te doen is.”