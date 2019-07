Frits en zijn collega's steken 1200 kilo vuurwerk af tijdens jaarlijkse show

Frank Boeijen gaf in jaren ‘80 magisch optreden in Kronenbur­ger­park

16:31 NIJMEGEN - Diverse keren was Frank Boeijen één van de grote trekpleisters van de feesten in zijn eigen stad Nijmegen. Maar nooit was het zo magisch als in 1989. Vanwege de 20ste Zomerfeesten mocht eenmalig het Kronenburgerpark ingericht worden met een muziekpodium. Wie anders dan Boeijen zou daar moeten optreden?