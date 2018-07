Het Beste Beentje...: Dit zijn de knapste Vierdaagsewandelaars

Kijk om 04.00 uur live mee met de start van de 102e Vierdaagse

20:01 We zijn er live bij, aan de start van de Vierdaagse. Net voordat de eerste 50-kilometerwandelaar op de Wedren vertrekt, starten we een live-uitzending op onze Facebookpagina. Zo kunt u om 04.00 uur vanuit uw luie stoel (of uw bed) meemaken hoe de 102e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start.