Hoe een flauwe grap een Vierdaagsebaby opleverde

,,Mof. Ik vond het respectloos en achterhaald. Ik heb de pen van die meisjes afgepakt, de arm van de soldaat schoongeveegd en er mijn telefoonnummer voor in de plaats gezet. Ik was helemaal niet op zoek naar een relatie, maar deze jongen leek me wel wat. Je kunt het altijd proberen toch?”



De rest van de week hoort Graven niets van de militair. Ze is zelfs diens naam al vergeten als ze op vrijdag een appje krijgt van een buitenlands nummer. ‘Ik loop vandaag de Vierdaagse uit en wil je vanavond graag zien. Zullen we afspreken?’ De afzender: Benjamin Kühn, de op dat moment 28-jarige Duitse marinier die ze op zondag haar nummer had gegeven.