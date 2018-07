Koos Alberts ziek, George Baker zingt Little Green Bag op Faberplein

Vanwege ziekte was het voor de 71-jarige Alberts niet mogelijk een optreden te geven, vertelt een barmedewerker. Met George Baker ging even goed het dak eraf. Veel bezoekers gingen los op zijn bekende hits als Little Green bag en Una Paloma Blanca en Sing a song of love.



De bezoekers zijn verdeeld over de plotselinge komst van Baker. ,,Jammer, ik had echt op Koos Alberts gehoopt", zegt een vrouw. Anderen wisten niet eens wie er optraden, zoals Iris Rasing. ,,Ik ben er puur voor de gezelligheid. Of nu Koos Alberts komt of George Baker, ik vind het allemaal gezellig."