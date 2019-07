Maria Engels: ‘De vrijheid op Roze Woensdag vieren, het is zó belangrijk’

NIJMEGEN - ,,Zoveel mensen die hier de vrijheid vieren. En op zo'n mooie, laagdrempelige manier. Ik word er bijna emotioneel van.” De in het roze gehulde Maria Engels (69) kijkt op Roze Woensdag vol trots naar de enorme feestvreugde in de Van Broeckhuysenstraat bij wijnbar Nostra.

Want ooit was het anders: in de jaren 80 braken er rellen uit bij homocafé ‘t Bakkertje. ,,Dat kun je je nu niet voorstellen. Nu draait alles om liefde, vrijheid, jezelf zijn. We mogen van geluk spreken dat we in zo'n vooruitstrevende, roze stad leven.”

Vrolijkheid en liefde

De voorvechtster van de lhbt-gemeenschap gaat van het ene naar het andere roze feestje om de vrijheid te vieren. Naar het feest Honey Honey op de SMKMRKT en gaybar Thomtom bijvoorbeeld. Het belang van de dag kan ze niet genoeg benadrukken.

Op een liefdevolle manier blijft ze strijden voor de rechten van homoseksuelen en transgenders. ,,Iedereen móet kunnen zijn wie hij is en hoe hij is. Als ik me groen wil verven en zo rond wil lopen, moet dat bij wijze van spreken nog kunnen. Daar draait het om op deze dag. Kijk dan, hoe mensen dit vieren. Zie hoeveel vrolijkheid en liefde hier hangt.”

Quote Iedereen móet kunnen zijn wie hij is en hoe hij is. Daar draait het om op deze dag. Maria Engels

Vrijheid vieren

Bij wijnbar Nostra was ze lange tijd dj op deze dag. Met nummers die aangevraagd werden haalde ze geld op voor roze doelen. Nu staat ze er stil bij het feit dat lang niet iedereen altijd kán zijn wie hij is. Ze zet zich in voor de stichting Rainbow, die lhbt-vluchtelingen helpt. Ook in Nederland is er nog werk aan de winkel.

,,Kijk naar het homostel dat twee jaar geleden in Arnhem in elkaar werd geslagen. Naar de posters met zoenende mannen van Suitsupply die werden beklad. Kijk naar de stichting Civitas Christiana die een voorleesmiddag van dragqueens in de bibliotheek blokkeerde. Dat kan niet, dat mag niet. Daarom is het zó belangrijk dat we een dag als deze hebben, om de vrijheid te vieren.”