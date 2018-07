Op adem komen in de schaduw met Mozart

Vierdaagse blundert met officiële app: 'We vinden het heel vervelend'

15:40 NIJMEGEN - De kans dat Vierdaagselopers met een iPhone dit jaar hun vorderingen kunnen volgen of delen, is erg klein. De organisatie van de wandelmars heeft een nieuwe app laten ontwikkelen, maar die is nog niet klaar. Deelnemers klagen steen en been over dit 'gepruts'.