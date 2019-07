Politie waarschuwt Vierdaagselopers voor zakkenrollers, ‘meerdere aanhoudingen’ verricht

Deze Vierdaag­selopers leven écht als monniken

15:32 NIJMEGEN - ,,In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En nu afwassen!’’ Gelach aan de tafel van het Nijmeegse Fransicanerklooster. In het normaal zo serene patersonderkomen heerst een frivolere vibe dan normaal gesproken. Tijdelijk ingetreden Vierdaagsedeelnemers bepalen de sfeer én de agenda. Speciaal voor hen is zelfs het avondgebed vervroegd naar half zes. Want om zes uur moeten de lopers eten! En afwassen dus.