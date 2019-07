Recordhouder Vierdaagse breekt sleutelbeen, mogelijk einde deelname

De 87-jarige Nijmegenaar voelde zich vooraf niet bepaald fit om aan de mars mee te doen, maar liep de eerste dag toch gewoon 30 kilometer. Zijn dochter Esther meldt dat hij door een fietser die voor ’m uitweek ten val kwam. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.



,,Hij had het wel meteen over het gegeven dat wielrenners van de Tour de France ook met een gebroken sleutelbeen doorrijden. Dus de wil is er wel om weer te starten.”



De grote vraag is hoe hij de nacht doorkomt. ,,Hij was al niet fit en dan komt dit er nog bij... We zullen zien.”