Recordloper Bert van der Lans (87) heeft ‘te veel pijn’ en stopt definitief met Vierdaagse

LIVE | Eerste loper alweer binnen op Roze Woensdag van Vierdaagse, recordlo­per haakt af

9:46 NIJMEGEN - De tweede dag van de 103de Nijmeegse Vierdaagse is van start gegaan. Na de Betuwe komen tienduizenden lopers vandaag door plaatsen als Wijchen, Beuningen en Alverna. Velen van hen doen dat in roze kleding, omdat het traditiegetrouw Roze Woensdag is.