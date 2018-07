Rolstoelers dreigen Vierdaagse voor gerecht te slepen

Feestgan­gers wachten in giganti­sche rijen voor de kroeg

1:34 NIJMEGEN - Feestgangers die ook nog naar de kroeg willen nadat het buitenprogramma van de Vierdaagsefeesten is afgelopen, moeten dinsdagnacht rekening houden met gigantische rijen. Vooral in de Molenstraat is het druk bij bijvoorbeeld Heidi's Skihut, Drie Gezusters en Malle Babbe.