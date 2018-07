Stankoverlast door warm weer: Vierdaagse reinigt met kerrielucht

Gevallen in het zicht van de Vierdaag­sefi­nish

14:26 NIJMEGEN - Vallen in het zicht van de haven. Het overkwam Wim Karel (71). De Rotterdamse Vierdaagse-deelnemer struikelde op de Waalbrug, bleef hangen achter een wegafzetting en liep een fikse scheur in een vingertop op. De EHBO moest eraan te pas komen om Karels wond te hechten. ,,Laten we maar zeggen dat een slechte generale een goede uitvoering oplevert.’’