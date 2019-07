Superfan Alain (16) mag podium op voor duet met Maan: ‘Dit was geweldig’

update Politie waarschuwt voor drukte bij Matrixx at the Park, organisa­tie weet van niets

22:10 NIJMEGEN - Het is flink stampen op harde beats vanavond bij Matrixx at the Park. Er staat namelijk een avond vol hardstyle op het programma. Op Matrixx at the Park wordt het steeds drukker. De politie en de organisatie waarschuwen feestgangers via borden in de stad en op Twitter.