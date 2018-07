Uitvaller Sandra bedankt voor Vierdaagsekruisje: 'Wel ontzettend lief'

Waalkade ligt vol met afval van Vierdaagse­fees­ten

22 juli NIJMEGEN - De Waalkade in Nijmegen ligt zondagmiddag vol met afval dat over is van de Vierdaagsefeesten. Door de opstekende wind is het over de gehele kade verspreid. Een deel van de troep komt zelfs in de rivier en de Lindenberghaven terecht.