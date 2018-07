Vandaag lopen ze de Vierdaagse, in Mali

Hoe er ooit drie etappes van de Nijmeegse Vierdaagse in Tilburg werden gelopen

17:13 TILBURG - De Nijmeegse Vierdaagse wordt sinds jaar en dag uiteraard in Nijmegen gelopen. Nadat Duitsland in 1940 ons land binnenviel, was dat ineens niet meer zo vanzelfsprekend. De Vierdaagse kon toch doorgaan, een paar weken later dan gepland. Maar daarvoor moesten wandelverenigingen in andere steden bijspringen.