Vierdaagse telt al ruim 2.000 uitvallers

Ook slechtzien­den duiken gewoon de moshpit in: ‘Ik ben het wel gewend om ergens tegenaan te botsen’

19:00 NIJMEGEN - Wie denkt dat mensen met een visuele beperking niet van de feesten kunnen genieten, heeft het mis. ,,Ik spring gewoon in de moshpit hoor’’, vertelt Niek lachend. Niek is gids bij het MuZIEum in Nijmegen. Hij is blind aan één oog, waardoor hij geen diepte ziet. ,,Ik ben het wel gewend om ergens tegenaan te botsen.’’