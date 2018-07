Vierdaagsefeesten zijn van start: eerste feestgangers stromen binnen

NIJMEGEN - De eerste feestgangers stromen deze zaterdagmiddag Nijmegen binnen. In de zon slenteren zij over de Ramblas en vervolgen zij hun weg naar het centrum van de stad. Het is zover: de Vierdaagsefeesten 2018 zijn van start gegaan.