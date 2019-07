Wie heeft de medaille gevonden waarvoor Ton zich zestien jaar in het zweet heeft gelopen?

Zondag vertrok Ton met het openbaar vervoer vanuit zijn woonplaats Heiloo naar Arnhem, waar zijn dochter Lisanne woont. Bij haar verblijft Ton deze week, terwijl hij voor de zeventiende keer de Vierdaagse loopt. ,,Ik was mijn medaille bijna vergeten. Toen ik weg wilde gaan, zag ik de plak hangen. Ik heb hem nog snel aan mijn laptoptas vastgemaakt.”



Vlak voordat Teunissen in Arnhem was, deed hij zijn laptop weer in de tas. ,,Ik zag mijn medaille nog. Iets later, toen ik het station uitliep, was die weg. Ik ben nog teruggelopen, maar tevergeefs. Ik heb de medaille niet meer kunnen vinden.”



Hij hoopt dat de plak, waar hij naar eigen zeggen hard voor heeft gewerkt, alsnog bij hem terug komt. ,,Het zou geweldig zijn als iemand de medaille gevonden heeft. Anders hoop ik dat de organisatie of iemand anders, die er nog eentje heeft liggen, mij er een kan geven. Zodat ik nummer zeventien er op kan spelden.”



Wie de medaille heeft gevonden, kan hem afgeven in de stand van de Gelderlander op de Wedren. Een e-mail sturen naar vierdaagse@gelderlander.nl kan ook.