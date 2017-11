Jan de Hoop vlog #54: Hilarische Ontbijtnieuwsblooper

Tv-persoonlijkheid Jan de Hoop streek een paar jaar geleden neer in Radio Kootwijk en woont daar sindsdien naar volle tevredenheid met zijn partner Coen, Bob de boxer, de kippen en de bijen. Zijn belevenissen legt Jan vast in een vlog. Deze week: Ik vlieg, ik schep ijs bij Co en een hilarische Ontbijtnieuwsblooper!