Kiloknaller met Walter #8

Sportverslaggever Walter is over de helft van zijn challenge. Zijn doel? Acht kilo kwijt in zes weken! Gisteren stond bootcampen op de planning, maar in plaats daarvan lag hij met koorts op bed. Vandaag is hij weer beter en gaat hij verder met zijn schema. Gaat hij zijn doel halen?