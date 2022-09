16-jarige jongen ernstig mishandeld op Klompenfeest Twello

Doorstart­kan­sen voor failliet metaalbe­drijf Esteq Twello: ‘Tien bedrijven hebben zich gemeld’

Er zijn doorstartkansen voor het failliete Esteq in Twello. De curator meldt dat tien bedrijven geïnteresseerd zijn. ,,Of ze dan vooral geïnteresseerd zijn in de machines, de locatie of het personeel, dat ga ik de komende tijd horen, maar er liggen in ieder geval kansen’’, aldus curator Feenstra.

4 augustus