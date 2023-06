4 ongelukken in 5 weken tijd, grote zorgen om gevaarlijke weg in Twello: ‘Te gek voor woorden’

Brummens Mannenkoor sluit koorsei­zoen af met boeken­markt en concert

Het Marktplein in Brummen staat zaterdag in het teken van boeken en muziek. Het Brummens Mannenkoor houdt dan een boekenmarkt op het plein in het centrum van Brummen. De markt wordt afgesloten met een optreden van het koor.