9 meter hoog en 50 meter lang: op deze plek in Twello moet een nieuwe sporthal komen

Waarom de bouw van duizenden broodnodi­ge huurwonin­gen niet dreigt door te gaan: ‘Het is een soort sluipmoor­de­naar’

Vijf jaar wachten op een sociale huurwoning is in veel gemeenten doodnormaal. Om mensen sneller aan een huis te helpen, willen woningcorporaties de komende jaren duizenden woningen bouwen. Maar nieuwe problemen zetten die plannen op losse schroeven. Wat is er aan de hand?