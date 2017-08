Aandacht voor Teuge en Lemelerveld bij nieuw onderzoek Lelystadroutes

CDA-Kamerleden Martijn van Helvert en Pieter Omtzigt hadden de staatssecretaris om opheldering gevraagd. Ze vroegen zich af of er wel met 'een open blik' naar het routeontwerp wordt gekeken, en of dus écht sprake is van een second opinion. In haar brief schrijft Dijksma dat ze 'uiteraard' openstaat voor het optimaliseren van de ontwerproutes: ,,Haalbare verbeteringen worden verwerkt in het routeontwerp."

Commotie

Over die routes - zogenoemde aansluitingen op het hoge luchtruim - ontstond in zowel Gelderland als Overijssel veel commotie. Twee vertrekroutes naar het zuiden gaan laag over Gelderland en de Veluwe. Een daarvan loopt bovendien pal over Teuge Airport, waardoor de luchthaven tussen Apeldoorn en Deventer in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Ook passeren de vliegtuigen natuurgebieden als de Sallandse Heuvelrug en de Weerribben Wieden, eveneens op slechts 1800 meter hoogte.

Hoewel die fel bekritiseerde aansluitingsroutes dus opnieuw worden bekeken, geldt dat niet voor de hele routeset. De eerste kilometers vanaf Lelystad Airport werden al in 2014 vastgesteld, en staan volgens Dijksma daarom niet ter discussie.

Kwartfinale

Die zogenoemde 'routeset B+' is volgens het ministerie vastgesteld na een uitgebreid traject, waar ook informatiebijeenkomsten onderdeel van uitmaakten. De CDA'ers vroegen zich af of bij die inspraakavonden in 2014 wel veel mensen waren geweest, onder meer omdat één bijeenkomst werd gehouden tijdens een kwartfinalewedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal. Maar volgens het ministerie waren de publieksavonden destijds 'druk tot zeer druk bezocht'.