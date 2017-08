Als de grondeigenaren hun bezit niet vrijwillig afstaan en de provincie moet overgaan tot onteigeningsprocedures dan begint de uitvoering pas in 2019. De aanleg van het kilometerslange traject gaat naar verwachting 2,5 à 3 jaar duren. Hulsink heeft nog geen informatie beschikbaar over de geschatte projectkosten.

Gevaarlijk

Het idee is dat een vrijliggend fietspad aanzienlijk veiliger is voor de gebruikers dan de huidige situatie met rode fietssuggestiestroken langs weerszijden van de vrij smalle rijbaan - die nog smaller gaat worden. Vooral bij slecht zicht en in het donker doen zich op de kronkelige dijk geregeld gevaarlijke situaties voor.

Op het traject van de N790 (Wilpsedijk) tussen Wilp en de verkeerslichten bij de Worp is nu een snelheid van maximaal 80 kilometer per uur toegestaan. Die limiet wordt in de toekomstige situatie teruggebracht naar 60 kilometer per uur. Als deze beperking is ingevoerd, geldt deze maximumsnelheid op het gehele traject tussen de rotonde bij bakkerij Bril in Gietelo en Deventer.