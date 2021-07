Aanpassing populair speelveldje bij nieuw gemeentehuis Twello lijkt definitief: ‘Aanbesteding is al gedaan’

Over de inkrimping van het speelveldje bij De Wingerd is al weken veel te doen. Eerder stonden in de plannen 55 parkeerplaatsen ingetekend op het speelveldje achter de basisschool. Daarmee zou het speelveld een stuk kleiner worden. Iets waar ouders en raadsleden zich flink boos over maakten. In de meest recente tekeningen is het het speelveld een kwartslag gedraaid, waardoor het veld volgens de gemeente net zo groot zou blijven. Maar ook dat stemde ouders niet gerust.