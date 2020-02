Actiegroep verhoogt druk op vliegveld Teuge: ‘Waar blijft aanvraag Luchthavenbesluit?’

Meest preutse saunagan­gers komen uit Gelderland

8 februari Gelderland is de meeste preutse provincie van Nederland. Tenminste, als je kijkt naar het saunabezoek. Meer dan de helft (8) van de wellnesscentra biedt geregeld een badkledingdag aan: het hoogste aantal van Nederland. In Flevoland zijn sauna-liefhebbers juist niet zo preuts: daar ben je alleen in adamskostuum welkom.