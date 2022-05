Afblazen randweg Twello dwingt Voorster politiek met nieuwe oplossingen te komen: ‘Het was gewoon klaar’

De randweg van Twello was jarenlang het meest besproken onderwerp in de gemeentepolitiek. Raadsleden botsten voortdurend. Ongeveer twee derde van de weg is aangelegd, maar na 2004 is er niets meer gebeurd. Tijd dus om het laatste stuk asfalt definitief aan te leggen, vonden sommigen. Anderen noemden het verspilling van tijd en geld. Het stuk weg inclusief dure spoortunnel zou minstens 19 miljoen moeten kosten.