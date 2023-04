Afgelopen vijf jaar minder meldingen van winkeldiefstal in Voorst

Veelbespro­ken Deventer Stadsfesti­val fors duurder: 'Prijs van vorig jaar was eigenlijk al niet realis­tisch’

Kaartjes voor het Deventer Stadsfestival zijn dit jaar flink in prijs gestegen. Lang leek het erop dat het evenement niet door kon gaan. Maar nu is de verkoop toch in volle gang. „Wij kunnen minder kaarten verkopen. Maar de kosten zijn hetzelfde gebleven.”