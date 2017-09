Alle huizen in Fliertbuurt gaan als warme broodjes over de toonbank

Als warme broodjes zijn de 66 koopwoningen die in de Twellose Fliertbuurt moeten verrijzen de afgelopen maanden over de toonbank gegaan. Volgens betrokken partijen, VOF De Schaker en Roosdom Tijhuis, bewijst dit eens te meer dat kunnen wonen aan de rand van Twello zeer gewild is.

,,Voor een woonplek op een landelijke locatie dicht bij de stad en met voldoende voorzieningen in het eigen dorp zien we heel veel animo'', bevestigt Henri Schimmel, senior ontwikkelingsmanager bij BPD Ontwikkeling. BPD, voorheen Bouwfonds, vormt samen met Nikkels Bouwbedrijf VOF De Schaker.

Gesprek

In de Fliertbuurt neemt Nikkels de bouw van 38 koopwoningen voor zijn rekening. De bouw van de 38 koopwoningen (18 twee-onder-een-kappers en 20 rijtjeswoningen) gaat naar verwachting begin 2018 van start. Van de drie zelf te bebouwen kavels van VOF De Schaker is er tot op heden eentje verkocht. ,,Over de andere twee zijn we met kandidaten in gesprek'', aldus Schimmel.

De resterende 28 koopwoningen in de Fliertbuurt, rijtjeswoningen van twee verschillende types, worden vanaf eind januari of begin februari gebouwd door Roosdom Tijhuis. Planontwikkelaar Bart Zijlstra: ,,Alle contracten zijn getekend en de vergunningen aangevraagd. Op de start verkoop in de Rabobank in Twello kwamen op 1 juni zo'n 500 belangstellenden af.'' Deze bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van VOF De Schaker en Roosdom Tijhuis.