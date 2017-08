Alternatieve route Lelystad: route you can't refuse of te mooi om waar te zijn?

Luchthaven Teuge, de Cleantechregio (de Stedendriehoek) en werkgeversorganisatie VNO-NCW hebben een alternatief gevonden voor de voorgenomen vliegroute van Lelystad Airport over Teuge. Die route loopt over Hulshorst, Uddel en dan via Garderen naar het zuiden.

Luchtvaartexperts hebben een route bedacht die korter is, en in tegenstelling tot de aanvankelijke route niet loopt over stiltegebieden in de natuur. Het Engelse adviesbureau Helios broedt momenteel ook op alternatieven voor de voorgestelde Lelystad-routes. Volgens Teuge, Stedendriehoek en VNO-NCW heeft Helios in een reactie aangegeven ,,dat het er op lijkt dat de alternatieve route in potentie de milieueffecten kan beperken en operationeel acceptabel is".

Kritiek

Het ministerie van I&M had om een second opinion gevraagd, nadat een storm van kritiek losbarstte op de voorgestelde routes. Twee vertrekroutes naar het zuiden gaan laag (1800 meter) over Gelderland en de Veluwe. Een van die routes loopt bovendien pal over Teuge Airport, waardoor de luchthaven in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Ook passeren dalende vliegtuigen natuurgebieden als de Sallandse Heuvelrug en de Weerribben Wieden, eveneens op slechts 1800 meter hoogte.

Als voor dit alternatief wordt gekozen, wordt wel afgezien van de route B+. Dat zijn de eerste kilometers vanaf Lelystad Airport, waar volgens staatssecretaris Dijkstra in 2014 voor is gekozen na een uitvoerig proces van inspraak. Als het aan haar ligt wordt daaraan dus niet getornd. Tweede Kamerleden Barbara Visser (VVD) en Pieter Omtzigt (CDA) wijzen er echter op dat de B+-variant nog helemaal niet vastligt, ,,omdat de Kamer daar over gaat." Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur, PvdA) heeft alleen geen alternatief uitgedacht.

Route you can't refuse...

De veel bekritiseerde route die het ministerie eind juni presenteerde werd gekozen uit 25 routevarianten. De alternatieve route die Teuge Airport, Cleantech Regio en VNO-NCW vrijdag presenteren was er daar geen van. Wel is het een combinatie van meerdere opties. ,,Met alle voordelen die dit alternatief biedt, inclusief het feit dat die niet over Teuge heen loopt, is het een route you can’t refuse”, zegt directeur Meiltje de Groot van Luchthaven Teuge.

...of te goed om waar te zijn?