Alternatieve route voor Lelystad die Teuge en natuur spaart: 'route you can't refuse'

De alternatieve route is iets korter en zou niet over stiltegebieden in de natuur lopen. De route loopt via Hulshorst en Uddel en gaat dan via Garderen naar het zuiden. Daarvoor moet wel de b+ route worden gewijzigd, die volgens staatssecretaris Dijkstra al vastligt. Die is in 2014 vastgesteld. Volgens het ministerie met een uitvoerig proces, met inspraak.

Ook zou de alternatieve route minder brandstofverbruik vergen. ,,Met alle voordelen die dit alternatief biedt, inclusief het feit dat die niet over Teuge heen loopt, is het een route you can’t refuse”, zegt directeur Meiltje de Groot van Luchthaven Teuge.

Het Engelse adviesbureau Helios dat door het ministerie van I&M is gevraagd een second opinion uit te brengen, geeft in een eerste reactie op de voorgestelde alternatieve route aan ,,dat het er op lijkt dat de route in potentie de milieueffecten kan beperken en operationeel acceptabel is".