Amerikaanse militair belandt in boom na sprong uit vliegtuig boven Teuge

Niet de enige

De Amerikaanse militair is met een groepje bij Teuge om te leren parachutespringen. Ze maakten gisteren en vandaag een aantal succesvolle sprongen, bij de laatste sprong ging het toch nog mis. Hij is overigens niet de eerste militair die in de boom is beland na een sprong. Het is al het derde incident in een maand tijd. Vorige maand bungelde Maaike Hedlund (23) nog bijna een uur in een boom.