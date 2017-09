Amsterdamse criminelen voor rechter om plofkraak Twello

De groep werd in de nacht van 22 op 23 september 2016 opgepakt, nadat twee pinautomaten met zware explosieven uit de gevel van de Rabobank in Twello werden geblazen.



Een van de verdachten is Amsterdammers Timothy 'Tim' R. (28), die al op jonge leeftijd een kundige autodief was, en vorig jaar in de belangstelling van de recherche stond op verdenking van plofkraken in het oosten van het land.



De avond voor de plofkraak zag het observatieteam hoe R. een ontmoeting had met Noël T. (32). De politie volgde hem heimelijk naar een huis in Twello, maar vertrok kort voor middernacht. Vier uur later klonken in Twello de explosies, waarna politie en justitie direct besluiten om het eerder geobserveerde huis binnen te vallen.



Daar vinden ze onderdelen van de opgeblazen pinautomaten, ruim twee ton aan cash en vijf mannen, die glashard ontkennen iets van de spullen te weten.



Tijdens de behandeling van de zaak dinsdag zal ook gesproken worden over de rol van het observatieteam. De advocaten van de vijf verdachten menen dat onduidelijk is waarom de politie binnenviel in het huis waar de mannen eerder op de avond waren gezien.



