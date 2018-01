Apeldoorner ontsnapt in Twello aan vallende beuk

Van Hal was in Twello samen met zijn collega Theo Mentink aan het werk. Zij hebben samen een groenonderhoudsbedrijf in Terwolde. De omgewaaide boom is volgens Jaco van Hal een ongeveer honderd jaar oude beuk. De boom was niet ziek. Door de zeer natte ondergrond - het gevolg van de grote hoeveelheid regen in de afgelopen periode - was hij instabiel geworden. De storm van vandaag was te veel van het goede. Gelukkig heeft de kolossale beuk bij zijn val geen slachtoffers gemaakt.