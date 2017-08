Asociaal: berg grofvuil gestort op zandpad tussen Twello en Deventer

Ondernemer Pitch&Putt wil einde aan concurrentie 'ge­meen­te­be­drijf' Accres

20 augustus De plannen van Accres voor een multi-activiteitencentrum in Apeldoorn, zijn ondernemer Bas van Roosmalen van Pitch&Putt in Bussloo in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Voor eerlijke concurrentie zijn ondernemers niet bang, maar dit is geen overheidstaak."