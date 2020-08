Auto brandt volledig uit in gesloten gebied langs de IJssel: twee mensen naar het ziekenhuis

Twee mannen zijn met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gebracht nadat hun auto volledig uitbrandde in de uiterwaarden van de IJssel bij Wilp. In dat gebied mogen geen auto's komen. De brandweer is nog geruime tijd bezig met nablussen om te voorkomen dat brand in de gortdroge natuur weer oplaait.

De brandweer kreeg op hetzelfde moment zaterdagmiddag twee meldingen binnen: een autobrand in Epse en een natuurbrand in Wilp. De verwarring was daardoor groot, ook bij de brandweer. Voor de leek lijken de dorpen ver uit elkaar te liggen. In werkelijkheid scheidt alleen de IJssel ze. Maar de rivier is wel een onneembare horde voor brandweerwagens.

Volledig scherm Een volledig uitgebrandde auto in de uiterwaarden van Wilp langs de IJssel. © News United/Rens Hulman

Uiteindelijk kwam veel brandweermaterieel de Wilpse Klei op, om daar een al volledig verwrongen hoopje staal aan te treffen dat ooit een auto was. Ernaast de stille getuigen: een pannetje en tafeltje. Het vermoeden is dat beide mannen aan het vissen waren en een maaltje wilden bereiden. Daarbij is iets misgegaan.

Volledig scherm Brandweer begeeft zich door moeilijk terrein langs de IJssel om een auto en de omliggende natuur te blussen in Wilp. © Rens Hulman/News United

De brandweer maakt struiken en bomen in de omgeving nat en is nog met natuurbrandbestrijdingswagens ter plaatse. Er De kans is groot dat iets alsnog weer vlam vat.