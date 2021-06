Auto-domino in Twello: uitwijkmanoeuvre voor stilstaande Fiat Panda leidt tot ravage

video Molen de Ooievaar in Terwolde eindelijk compleet maalvaar­dig: ‘Om na de brand telkens die geblakerde resten te zien, was dramatisch’

17 mei De Ooievaar in Terwolde is eindelijk compleet. De korenmolen kan nu van de granen alle producten maken, tot en met gezeefde bloem. Het trauma van de verwoesting door blikseminslag en brand is sinds de oplevering van de nieuwgebouwde molen in 2018 naar de achtergrond verdwenen.