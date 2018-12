Auto te water? Niet wachten en snel door het raam eruit

videoIn Twello is een gezin met de auto in het water gereden. Dit keer raakte niemand gewond, want het ging om een training van Veilig Verkeer Nederland. Als het echt een keer misgaat, weten vader, moeder en drie kinderen veilig uit een zinkende auto te komen.

Een afgeplakte duikbril op, de hand bij het apparaatje dat glas kan breken en een laatste check door de veiligheidsman. Martin Holleman zit samen met zoon Yori en twee dames klaar om met auto en al het water in te rijden. De auto, zonder motor, veiligheidsgordels of glas, staat op een stellage in zwembad de Schaeck in Twello. De veiligheidscheck volgt. ,,Duikers klaar?'' In het water gaan een voor een vier duimpjes omhoog. ,,Cursisten klaar?''Ook daar de duimpjes omhoog. Dan gaat een hendel om.

Seconden

De auto schuift over een rail en raakt met een grote plons het water. Nu gaat het snel: de passagiers doen net of ze in een donkere kanaal de gordel doorsnijden en het raam doorprikken. Dan handen op het dak en ruggelings via het open raam eruit. Niet wachten en niet rommelen met de deur. Binnen enkele seconden zijn de passagiers veilig uit de auto. Die zinkt, zonder inzittenden, direct naar de bodem van het zwembad. Training geslaagd!

,,Veel mensen denken nog dat de auto eerst moet zinken voordat je eruit moet. Dat is achterhaald'', zegt Johan Veen van Veilig Verkeer Nederland. En ook de hamertjes blijken minder goed te werken. ,,Probeer maar eens een hamer onder water te slaan...'' Beter is een nieuw apparaatje met een veer en dan één voor iedere inzittende. VVN beveelt onder meer de ResQMe aan. Druk die tegen het raam en een kogeltje schiet het glas kapot. Maar apparaatjes hebben geen zin als mensen die niet weten te gebruiken. Daarom zit Martin in drijfnatte kleren, maar met een grote glimlach, aan de kant. Behalve Yori heeft hij ook echtgenote Chantal, zoontje Milo en dochtertje Lizzy meegenomen. Er passen maar vier cursisten in een auto en daarom zijn Chantal, Milo en Lizzy een paar minuten eerder te water gegaan. ,,Dit is zo belangrijk'', zegt Martin. ,,Als ouder zit je ook veel rustiger aan de kant als je weet dat je kinderen zwemles hebben gehad. Dit is net zoiets.''

Al snel vijf meter diep

Veilig Verkeer Nederland organiseerde de training met de gemeente Voorst, duikschool Divers-Cetacea en zwembad de Schaeck. De auto komt uit Drenthe en is van duikschool Divearound. Die school is een van de weinige in Nederland die de training geeft. De training is heel belangrijk, zegt Jolise Wilming van Divearound. ,,Er sterven jaarlijks enkele tientallen mensen omdat ze niet uit hun auto kunnen komen.'' Duikscholen hebben een belangrijke stem gehad in het aanpassen van het advies om de auto zo snel mogelijk te verlaten. ,,Die auto zinkt enorm snel. Als je wacht totdat die onder water is, ben je zo vijf meter diep. Dan kom je niet makkelijk meer aan de oppervlakte.''

Sponsor gezocht

Maar de trainingen zijn duur en daar is niet altijd budget voor in de gemeente. VVN hoopt dan ook dat een hoofdsponsor zich meldt, zodat veel meer mensen de cursus kunnen doen.

Martin en Chantal raden het iedereen aan. Al is het soms best confronterend: ,,Je moet eerst jezelf redden en dan pas je kinderen. Dat gaat tegen je gevoel in als ouder.'' Uiteindelijk hebben Yori, Milo en Lizzy helemaal geen hulp nodig. Ze komen ondanks hun jonge leeftijd vlot uit de zinkende auto. ,,Appeltje-eitje..'', zegt Chantal als ze samen met Lizzy de kant opklimt na een oefening met een geblindeerde duikbril. ,,Dit valt donders mee!‘’