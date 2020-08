Autobrand in uiterwaarden van de IJssel, maar aan welke kant?

Een autobrandmelding in Epse, tegelijkertijd met een buitenbrandmelding in Wilp. Voor de leek mijlenver uit elkaar, maar eigenlijk zijn beide dorpen alleen gescheiden door de IJssel. De brandweer rijdt naar Wilp. Keert weer om. Op de Wilhelminabrug in Deventer is een rookpluim te zien. Maar waar is de brand?