Autobrand langs IJssel slaat over in natuurbrand: brandweer rukt massaal uit naar Wilp

Een autobrand in de uiterwaarden langs de IJssel in Wilp dreigt uit te groeien naar een forse natuurbrand. De brandweer is met veel materieel uitgerukt om het moeilijk bereikbare gebied in te komen. Ook een ambulance is onderweg om iemand met ademklachten te helpen.