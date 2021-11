Automobilist slaat over de kop en belandt samen met hondje in sloot bij Nijbroek

VIDEOEen auto is vanmiddag van de Vaassenseweg bij Nijbroek geraakt en in de sloot beland. De bestuurder en haar hondje zijn door hulpdiensten uit het water gehaald.

De automobilist raakte om onbekende reden van de weg af, sloeg vervolgens met de auto twee keer over de kop en kwam 10 meter verder in de sloot terecht. De bestuurder liep hierbij verwondingen op en werd afgevoerd naar het ziekenhuis in Deventer. De auto was zwaar beschadigd en werd afgesleept.

Er zat ook een hondje in de auto. Het beest was in shock door het ongeval en is inmiddels meegenomen door familie.

Verkeershinder

Op de Vaassenseweg, de N792, is enige verkeershinder omdat de weg is afgesloten. Verkeer wordt op dit moment omgeleid. Omdat de auto in het water terecht is gekomen, zijn het waterschap en de provincie op de hoogte gesteld van het ongeval.

Volledig scherm Auto belandt in sloot bij Nijbroek © Luciano de Graaf