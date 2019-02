Automobiliste blijft verstoken van hulp na ongeluk in Twello

Wie in Voorst of op Urk woont hoeft niet te rekenen op een Valentijns­kaart­je

9:34 Mensen in Overijssel krijgen na Utrecht en Brabant de meeste Valentijnskaartjes in het land. Althans, wat betreft de kaartjes van Kaartje2go.nl, die de eigen cijfers van de afgelopen drie jaar onder de loep heeft genomen. Daarentegen hoeven mensen in Voorst of op Urk wonen op 14 februari niet naast de brievenbus te gaan zitten. Daar komen de minste kaartjes terecht. De meeste kaartjes van Overijssel komen in Raalte door de bus.