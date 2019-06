Basisschool in Bussloo verlost van jeukrupsen dankzij actie van vader en hovenier

Wie heeft gekampeerd op parkeer­plaats aan Wilpsedijk en is zijn tent ‘vergeten’?

24 juni De weersomstandigheden zijn zeer geschikt om te kamperen in een tent. Toch valt het te betwijfelen of er daadwerkelijk mensen hebben gekampeerd op de parkeerplaats aan de Wilpsedijk ter hoogte van Tuinland. Wat wél vaststaat, is dat hier één of meer personen een tent voor oud vuil hebben achtergelaten.