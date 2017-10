'Bedankt Twello, voor terug zwaaien naar mijn demente moeder'

Mira Holtman wilde met haar verhaal, dat te lezen is in de overlijdensadvertentie van haar moeder, al die mensen die altijd hun best doen voor dementerenden in het zonnetje zetten. ,,Vooral in de naam van mijn moeder wil ik daarnaast openheid geven over wat dementie met een mens doet. De verbinding die ik met haar had, was heel erg gericht op gevoel. Dat gun ik iedereen. Als je met mensen met dementie alleen maar blijft praten, wordt het heel moeilijk. Een op het oog simpele vraag als ‘hoe gaat het met je’ is al te lastig. Dementie is allesomvattend. Niets is meer vanzelfsprekend en alles is onzeker. In plaats van dingen te vragen, hield ik daarom mijn moeder lekker stevig vast. Ze voelde aan me en zat ook aan mijn krullen. Dan voelde ze dat ik het was.’’